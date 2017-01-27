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Россиянка Рыбакина уступила в полуфинале юниорского Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал юниорского разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинале 17-летняя россиянка уступила 11-й ракетке турнира украинке Марте Костюк – 1:6, 5:7. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

В финале Костюк сыграет с первой ракеткой мира Ребекой Масаровой из Швейцарии. Масарова, в свою очередь, в полуфинале турнира в Мельбурне обыграла седьмую сеяную канадку Бьянку Ванессу Андрееску – 4:6, 7:6 (7:5), 6:0. Матч продолжался около двух часов. 

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