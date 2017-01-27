Доун догнал Айзермана по числу матчей в НХЛ
Матч регулярного
чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) стал для капитана «Аризоны» Шейна Доуна
1514-м в лиге.
По этому показателю 40-летний канадец догнал многолетнего капитана «Детройта» 1980-2000 годов Стива Айзермана.
Теперь Доун занимает 16-е место по матчам в истории НХЛ. На 15-м месте идет форвард «Колорадо» Джером Игинла, у которого на шесть игр больше.
Нынешний президент «Торонто» Брендан Шенахан провел 1524 матча за «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Хартфорд», «Детройт» и «Рейнджерс» и занимает 14-е место среди всех игроков в истории лиги.
Напомним, Доун выступает за клуб с 1995 года, когда команда играла еще в Виннипеге. В нынешнем сезоне на счету форварда 15 (4+11) очков в 48 матчах.
Матч
Аризона - Ванкувер - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Круз (Экман-Ларссон, Уайт), 32:56 (1:0). Бурмистров 44:29 (2:0 - бол.). Ридер (Врбата, Ханзал), 59:26 (3:0 - п.в.).
Место и дата
27 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция