Доун догнал Айзермана по числу матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) стал для капитана «Аризоны» Шейна Доуна 1514-м в лиге.

По этому показателю 40-летний канадец догнал многолетнего капитана «Детройта» 1980-2000 годов Стива Айзермана.

Теперь Доун занимает 16-е место по матчам в истории НХЛ. На 15-м месте идет форвард «Колорадо» Джером Игинла, у которого на шесть игр больше.

Нынешний президент «Торонто» Брендан Шенахан провел 1524 матча за «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Хартфорд», «Детройт» и «Рейнджерс» и занимает 14-е место среди всех игроков в истории лиги.

Напомним, Доун выступает за клуб с 1995 года, когда команда играла еще в Виннипеге. В нынешнем сезоне на счету форварда 15 (4+11) очков в 48 матчах.