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Доун догнал Айзермана по числу матчей в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) стал для капитана «Аризоны» Шейна Доуна 1514-м в лиге.

По этому показателю 40-летний канадец догнал многолетнего капитана «Детройта» 1980-2000 годов Стива Айзермана.

Теперь Доун занимает 16-е место по матчам в истории НХЛ. На 15-м месте идет форвард «Колорадо» Джером Игинла, у которого на шесть игр больше.

Нынешний президент «Торонто» Брендан Шенахан провел 1524 матча за «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Хартфорд», «Детройт» и «Рейнджерс» и занимает 14-е место среди всех игроков в истории лиги.

Напомним, Доун выступает за клуб с 1995 года, когда команда играла еще в Виннипеге. В нынешнем сезоне на счету форварда 15 (4+11) очков в 48 матчах.

Матч

Аризона - Ванкувер - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Круз (Экман-Ларссон, Уайт), 32:56 (1:0). Бурмистров 44:29 (2:0 - бол.). Ридер (Врбата, Ханзал), 59:26 (3:0 - п.в.).

Место и дата

27 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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