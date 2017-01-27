«Зенит» отправился в Испанию на второй сбор без Новосельцева и Кержакова

27 января футболисты «Зенита» отправились на второй сбор, который пройдет в испанской Аликанте.

Тренерский штаб петербуржцев вызвал на сбор 30 игроков:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Никита Каккоев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов;

Полузащитники: Леон Мусаев, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Александр Кержаков написал автобиографию

Напомним, сборы пройдут с 27 января по 6 февраля. В первый день сборов «Зенит» проведет товарищеский матч с норвежской «Волеренгой», на следующий - с польской «Легией», 1 февраля сыграет против норвежского «Одда», через два дня встретится с чешской «Спартой», а матчем против датского «Оденсе» 5 февраля завершит сбор.

16 февраля петербуржцы проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».