«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Жоинвилем» в первом официальном матче после трагедии
Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» провели первый официальный матч после авиакатастрофы.
Соперником «Шапекоэнсе» стал клуб «Жоинвиль». Команды встречались в рамках Кубка первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. Следующий матч футболисты «Шапекоэнсе» проведут 8 февраля.
Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.