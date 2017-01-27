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«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Жоинвилем» в первом официальном матче после трагедии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» провели первый официальный матч после авиакатастрофы.

Соперником «Шапекоэнсе» стал клуб «Жоинвиль». Команды встречались в рамках Кубка первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0. Следующий матч футболисты «Шапекоэнсе» проведут 8 февраля. 

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка. 

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