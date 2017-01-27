Илья Авербух: Столбова и Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира

Тренер и хореограф Илья Авербух считает, что фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира.

- Могу похвалить пару Столбова/Климов, несмотря на то, что они не стали сейчас призерами. Они, пропустив значительную часть подготовительного сезона из-за травмы партнерши, сейчас врываются в элиту. Пусть пока не имеют возможности исполнять программу абсолютно чисто, но видно, что ребята снова готовы биться и, думаю, на чемпионате мира они еще скажут свое слово, - сказал Авербух «Р-Спорт».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве. На втором месте расположились представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призеров Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции. Россияне Ксения Столбова/Федор Климов стал четвертым.