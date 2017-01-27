Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль- : -Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Шалунов: Знарок – справедливый мотиватор

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард «Сибири» Максим Шалунов рассказал об игре за сборную России и впечатлениях от работы с Олегом Знарком.

– Для меня большая честь постоять за свою страну, это очень приятно, – приводит слова Шалунова официальный сайт КХЛ. – Непередаваемые ощущения, когда ты находишься в сборной с такими мастерами, а у нас их довольно много. И конечно же, огромный опыт.

– Как работается с Олегом Знарком?
– Прекрасно.

– Охарактеризуйте его как тренера.
– Он справедливый мотиватор.

– Стремления попасть в состав сборной России на ЧМ-2017 у вас, наверное, хоть отбавляй?
– А кто не стремится? (Улыбается.) Конечно, хотелось бы туда попасть и завоевать медали высшего достоинства.

Напомним, Шалунов играл за сборную России на Кубке Первого канала в Москве. В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 33 (18+15) очка в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Лада» сыграет с «Сибирью», «Спартак» - «Северсталь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Три крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеТри крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеПродолжаем разговор о финише регулярного чемпионата КХЛ. И перемещаемся на Восток, где главным сюрпризом сезона стал «Куньлунь».«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). Текстовая трансляция начнется в 19:30Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Металлург» (Мг) на сайте «Советского спорта».«Торпедо» – СКА. Текстовая трансляция начнется в 19:00Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» - СКА на сайте «Советского спорта».КХЛ. «Куньлунь» обыграл «Слован», «Йокерит» проиграл «Автомобилисту» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.«Барыс», одолев рижское «Динамо», продлил победную серию до четырех матчейХоккеисты «Барсы» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли на выезде рижское «Динамо».«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайбХоккеисты «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Йокериту».«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»Сергей Гимаев, популярный эксперт «Матч ТВ» и заслуженный тренер страны, отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».СКА перевел Тихонова в список травмированных до 6 мартаCписок травмированных игроков СКА пополнился нападающим Виктором Тихоновым, сообщает официальный сайт КХЛ.СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеСКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеЧемпионат КХЛ – на финишной прямой. Поговорим о командах, которые продолжат борьбу в плей-офф. И начнем с Запада.КХЛ оштрафовала «Спартак» на 300 тысяч рублей за слова Дыбленко о судействе«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей за комментарий защитника команды Ярослава Дыбленко относительно работы арбитров, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.СКА побил собственные рекорды по победам и очкам в регулярном чемпионатеПобеда над «Спартаком» (2:1) стала для СКА 42-й в сезоне, что позволило команде установить рекорд клуба по этому показателю, обновив достижение сезона 2014/2015.Алексей Кознев: «Северсталь» будет принимать решение по Гулявцеву после сезонаДиректор «Северстали» Алексей Кознев высказался о будущем главного тренера команды Александра Гулявцева.Молодец Ковальчук! Илья попросил врачей помочь девочке, в которую попала шайбаМолодец Ковальчук! Илья попросил врачей помочь девочке, в которую попала шайбаФорвард СКА Илья Ковальчук во время матча обратился к «Спартаку» с просьбой помочь ребенку, пострадавшему от вылетевшей на трибуны шайбы.«Амур» обыграл «Медвешчак»«Амур» дома взял верх над «Медвешчаком» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Агент: У Шипачева ничего серьезного, перелома нетАгент Станислав Романов заявил, что форварду СКА Вадиму Шипачеву удалось избежать серьезной травмы в результате попадания в него шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1).«Ребята в «Спартаке» кусаются…» О чем говорили хоккеисты СКА после матча (видео)«Ребята в «Спартаке» кусаются…» О чем говорили хоккеисты СКА после матча (видео)В составе победителей (2:1) ответ перед прессой держали форварды СКА Павел Дацюк и Евгений Дадонов, а также защитник Егор Яковлев.Алексей Ярушкин: По сути, «Спартак» лишился шансов на плей-офф еще до матча против СКАГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2).10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин ищет и находит причины поражения уфимцев в последних матчах.
Главные новости
Футбол
«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» - в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра
Легкая атлетика
Информатор WADA Степанов подписал контракт с МОК с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц
Футбол
«Саутгемптон» хочет арендовать Таски
Футбол
«Зенит» отправился в Испанию на второй сбор без Новосельцева и Кержакова
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков
Хоккей
НХЛ. «Монреаль» уступил «Айлендерс», «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтон» и другие матчи
Футбол
Луис Энрике: Если «Сельта» обыграет «Барселону» в финале Кубка Испании – все равно буду рад
Теннис
День в истории. Марату Сафину – 37!
Хоккей
Гол Любимова принес «Филадельфии» победу над «Торонто»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Кузнецов оформил дубль
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Максим Шалунов
Максим Шалуноввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости