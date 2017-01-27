Максим Шалунов: Знарок – справедливый мотиватор

Форвард «Сибири» Максим Шалунов рассказал об игре за сборную России и впечатлениях от работы с Олегом Знарком.

– Для меня большая честь постоять за свою страну, это очень приятно, – приводит слова Шалунова официальный сайт КХЛ. – Непередаваемые ощущения, когда ты находишься в сборной с такими мастерами, а у нас их довольно много. И конечно же, огромный опыт.

– Как работается с Олегом Знарком?

– Прекрасно.

– Охарактеризуйте его как тренера.

– Он справедливый мотиватор.

– Стремления попасть в состав сборной России на ЧМ-2017 у вас, наверное, хоть отбавляй?

– А кто не стремится? (Улыбается.) Конечно, хотелось бы туда попасть и завоевать медали высшего достоинства.

Напомним, Шалунов играл за сборную России на Кубке Первого канала в Москве. В нынешнем сезоне 23-летний форвард набрал 33 (18+15) очка в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ.