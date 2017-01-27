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«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» посетили монумент героическим защитникам Ленинграда.

Сине-бело-голубые возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания.

Олег Шатов и Егор Бабурин
Олег Шатов и Егор БабуринИсточник: ФК «Зенит»

«Зенит» отправился в Испанию на второй сбор без Новосельцева и Кержакова

Напомним, 27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, длившаяся 871 день. По разным данным, за время блокады фашистской армией погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей. 

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