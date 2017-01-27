«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда

Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу» Молдавский защитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Уфе», сообщает федерации футбола Молдавии.

Английский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу Маурисио Английский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.

«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА

«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА «Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».

Дмитрий Сенников: Иванович должен становиться в «Зените» ведущим защитником Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова.

«Спартак»: Желаем Глушакову осуществления самой заветной мечты! «Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова.

«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.

«Саутгемптон» хочет арендовать Таски «Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.