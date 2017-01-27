«Спартак»: Желаем Глушакову осуществления самой заветной мечты!

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова.

Сегодня футболисту красно-белых исполняется 30 лет.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты!», - говорится в поздравлении «Спартака».

Глушаков выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел за красно-белых 105 матчей и забил 11 мячей.