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Информатор WADA Степанов подписал контракт с МОК с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц

Источник:  Life.ruКомментарии

Информатор WADA Виталий Степанов подписал контракт с Международным олимпийским комитетом. Соглашение рассчитано на два года – до 31 декабря 2018 года, а зарплата Степанова составит 10 тысяч долларов в месяц.

В обязанности Степанова входит создание нового независимого органа по допинг-тестированию, разработка программы поощрения информаторов и работа с системой перепроверки допинг-проб.

Информация о секретном контракте Степанова с МОК была распространена Life.ru совместно с хакерской группировкой Fancy Bear.

Согласно контракту у Степанова будет десять восьмичасовых рабочих дней в месяц. При этом возможна и удаленная работа.

Степанову запрещено отправлять любую информацию в национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации без ведома МОК, а также контактировать с организационными комитетами по проведению Олимпиад.

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что привело к отстранению сборной России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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