Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:3, 0:1Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вест Бромвич» может арендовать Ивановича

Источник:  Daily MailКомментарии

«Вест Бромвич» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Иванович не хочет переезжать из Англии по семейным обстоятельствам, однако зарплата в 90 тысяч фунтов в неделю может оказаться неподъемной для «Вест Бромвича».

«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Ивановичу со стороны «Зенита».

32-летний защитник выступает за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». В сезоне-2016/17 серб провел 13 матчей в чемпионате Англии, а также по игре в кубке Англии и кубке лиги. 

Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Сенников: Иванович должен становиться в «Зените» ведущим защитникомБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?Защитник «Челси» Бранислав Иванович ведет переговоры о переходе в «Зенит» и сделка может быть оформлена до конца недели.Анатолий Бышовец: Иванович – усиление для «Зенита»О перспективах Ивановича в «Зените» «Советскому спорту» рассказал известный российский тренер, в сезоне-2007 работавший с сербом в «Локомотиве».Спор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСпор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСтали известны подробности переговоров о трансфере знаменитого защитника «Челси» Бранислава Ивановича.«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика»«Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилилсяМостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилилсяБывший полузащитник московского «Спартака» порассуждал на тему возможного трансфера Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Агент: Возможный переход Ивановича в «Зенит» – хорошая возможность для Ломберста покинуть командуСантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал, как возможный переход в питерскую команду игрока «Челси» Бронислава Ивановича может повлиять на карьеру бельгийца.Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Особенному – 54. Гениальность, харизматичность или паранойя?Николай Яременко, готовивший книгу «Будьте готовы проиграть» к русскому изданию (издтальство «ЭКСМО»), публикует сегодня ее фрагменты.Евгений Ловчев: Трансфер Ивановича в «Зенит» будет не круче перехода Адриано в «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе сербского защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».Переход Ивановича в «Зенит» может состояться до конца неделиПредставители защитника «Челси» Бронислава Ивановича ведут переговоры о переходе игрока в «Зенит». Сделка может быть завершена до конца нынешней недели, сообщает Daily Mail.Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.Фабрегас может уехать в Серию АКлубы из чемпионата Италии продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо ХартаГолкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.Агент Кришито: «Зенит» близок к приобретению ИвановичаАндреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, комментируя интерес к своему клиенту со стороны «Интера», рассказал о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио ФернандесеЖурналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на рукуГолкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииСпасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииРайан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.«Ты должен быть в школе». Как Бекхэм наказал сына в инстаграме«Ты должен быть в школе». Как Бекхэм наказал сына в инстаграмеБруклин Бекхэм вместо уроков общался с подписчиками в социальных сетях и забыл, что его знаменитый отец там тоже зарегистрирован.
Главные новости
Футбол
Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу»
Футбол
«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу Маурисио
Теннис
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
Футбол
«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА
Футбол
Видео дня: В Турции вратарь забросил мяч в свои ворота после празднования отбитого пенальти
Футбол
«Вест Бромвич» может арендовать Ивановича
Легкая атлетика
Информатор WADA Степанов подписал контракт с МОК с зарплатой 10 тысяч долларов в месяц
Футбол
«Спартак»: Желаем Глушакову осуществления самой заветной мечты!
Фигурное катание
Илья Авербух: Столбова и Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира
Футбол
«Саутгемптон» хочет арендовать Таски
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Вест Бромвич
Вест Бромвичкалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости