«Вест Бромвич» может арендовать Ивановича
«Вест Бромвич» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, Иванович не хочет переезжать из Англии по семейным обстоятельствам, однако зарплата в 90 тысяч фунтов в неделю может оказаться неподъемной для «Вест Бромвича».
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Ивановичу со стороны «Зенита».
32-летний защитник выступает за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». В сезоне-2016/17 серб провел 13 матчей в чемпионате Англии, а также по игре в кубке Англии и кубке лиги.
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