Спирс и Кабаль победили Свитолину и Гуччионе в полуфинале Australian Open в миксте

Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.

В полуфинале они обыграли украинку Элину Свитолину и австралийца Криса Гуччионе со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.

В финале Спирс и Кабаль сыграют с представительницей Индии Саней Мирзой и хорватом Иваном Додигом.

Мельбурн (Австралия)



Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Микст

1/2 финала

Элина Свитолина (Украина)/Крис Гуччионе (Австралия) – Эбигейл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) - 6:7 (1:7), 2:6.

