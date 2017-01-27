Спирс и Кабаль победили Свитолину и Гуччионе в полуфинале Australian Open в миксте
Американка Эбигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.
В полуфинале они обыграли украинку Элину Свитолину и австралийца Криса Гуччионе со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.
В финале Спирс и Кабаль сыграют с представительницей Индии Саней Мирзой и хорватом Иваном Додигом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Микст
1/2 финала
Элина Свитолина (Украина)/Крис Гуччионе (Австралия) – Эбигейл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) - 6:7 (1:7), 2:6.
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