Будай, Маршанд, Годро признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Голкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай назван первой звездой четверга в НХЛ. В матче с «Каролиной» (3:0) 34-летний словацкий вратарь отразил 22 броска и в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль».

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд. В матче с «Питтсбургом» (4:3) 28-летний канадец забил два гола, в том числе одну – в меньшинстве. Теперь на счету Маршанда 49 (21+28) очков в 52 матчах, и он занимает пятое место в списке бомбардиров сезона.

Третьей звездой признан форвард «Калгари» Джонни Годро. В матче с «Оттавой» (3:2 OT) 23-летний американец забросил победную шайбу в овертайме и набрал 2 (1+1) очка. У Годро стало 31 (11+20) очко за результативность в 42 матчах.