Видео дня: В Турции вратарь забросил мяч в свои ворота после празднования отбитого пенальти
Вратарь турецкого «Газиантепа» забросил мяч в свои ворота после празднования отраженного пенальти, сообщает «Лента.Ру».
Защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз поздравлял своего голкипера, парировавшего удар с 11-метровой отметки, после чего вратарь выпустил мяч из рук.
Судья засчитал гол, потому что мяч закатился за линию ворот. Эпизод произошел во время матча турецкой первой лиги, в которой выступает «Газиантеп».
Sevinmeyi abartmayın! 😂😂 Büyükşehir Gaziantepspor A2 takımının yediği gol ders olsun. pic.twitter.com/KELY2ImPGk— TurkSpor TV (@TurkSporTV) 25 января 2017 г.
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