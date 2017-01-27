Видео дня: В Турции вратарь забросил мяч в свои ворота после празднования отбитого пенальти

Вратарь турецкого «Газиантепа» забросил мяч в свои ворота после празднования отраженного пенальти, сообщает «Лента.Ру».

Защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз поздравлял своего голкипера, парировавшего удар с 11-метровой отметки, после чего вратарь выпустил мяч из рук.

Судья засчитал гол, потому что мяч закатился за линию ворот. Эпизод произошел во время матча турецкой первой лиги, в которой выступает «Газиантеп».