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Видео дня: В Турции вратарь забросил мяч в свои ворота после празднования отбитого пенальти

Источник:  Лента.РуКомментарии

Вратарь турецкого «Газиантепа» забросил мяч в свои ворота после празднования отраженного пенальти, сообщает «Лента.Ру».

Защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз поздравлял своего голкипера, парировавшего удар с 11-метровой отметки, после чего вратарь выпустил мяч из рук.  

Судья засчитал гол, потому что мяч закатился за линию ворот. Эпизод произошел во время матча турецкой первой лиги, в которой выступает «Газиантеп».

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