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Дмитрий Сенников: Иванович должен становиться в «Зените» ведущим защитником

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что футболист «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит».

- Иванович – забивной защитник, он очень одарен физически и может играть на любой позиции в обороне. Бранислав должен становиться в «Зените» ведущим защитником, если туда перейдет. «Зенит» и так силен, но такой игрок, как Иванович, не окажется там лишним, – сказал Сенников в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к Ивановичу со стороны «Зенита».

32-летний защитник выступает за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». В сезоне-2016/17 серб провел 13 матчей в чемпионате Англии, а также по игре в кубке Англии и кубке лиги.  

«Зенит» ждет Бано. Иванович возвращается в Россию?

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