«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА

«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.

Ранее в бельгийский клуб поступило предложение от «Селтика», но в «Эйпене» убеждают игрока перейти в ЦСКА.

«Эйпен» забавно ведет себя в этой ситуации, – заявил Оньекуру. – Клуб действует в своих интересах, чем расстраивает меня и агента.

Они обещали, что отпустят меня в январе в случае хорошего предложения. Сейчас эти предложения есть. Но они хотят, чтобы я перешел к их агенту, после чего подписал контракт с ЦСКА. А мне это неинтересно».

Также, по словам Оньекуру, интерес к нему проявляет «Ницца». В нынешнем сезоне 19-летний нигериец забил десять голов в 22 матчах чемпионата Бельгии.

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