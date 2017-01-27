Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
Источник: Reuters
Американка Бетани Маттек-Сэндз и чешка Люси Шафаржова стали победительницами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.
В финале американско-чешский дуэт победил со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 Андреа Главачкову (Чехия)/Пэн Шуай (Китай, 12). Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут.
Для Маттек-Сэндз и Шафаржовой этот титул стал четвертым совместным на турнирах «Большого шлема». Они уже выигрывали Australian Open, Roland Garros (оба - в 2015), US Open (2016).
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова (США/Чехия) - Андреа Главачкова/Пэн Шуай (Чехия/Китай) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
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