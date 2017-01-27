Бурмистров забросил первую шайбу за «Аризону»
Форвард «Аризоны»
Александр Бурмистров забил свой первый гол в составе «койотов».
В матче с «Ванкувером» (3:0) 25-летний российский нападающий реализовал большинство на пятой минуте второго периода. Этот гол стал для Бурмистрова первым в сезоне.
Напомним, 1 января «Виннипег» выставил форварда на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона».
В новой команде Бурмистров дебютировал 16 января, после чего набрал шесть (1+5) очков в шести матчах.
Добавим, что в «Виннипеге» форвард провел пять сезонов (2010-2013, 2015-2016).
Матч
Аризона - Ванкувер - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы:
Круз (Экман-Ларссон, Уайт), 32:56 (1:0). Бурмистров 44:29 (2:0 - бол.). Ридер (Врбата, Ханзал), 59:26 (3:0 - п.в.).
Место и дата
27 января 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
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