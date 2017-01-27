Бурмистров забросил первую шайбу за «Аризону»

Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров забил свой первый гол в составе «койотов».

В матче с «Ванкувером» (3:0) 25-летний российский нападающий реализовал большинство на пятой минуте второго периода. Этот гол стал для Бурмистрова первым в сезоне.

Напомним, 1 января «Виннипег» выставил форварда на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона».

В новой команде Бурмистров дебютировал 16 января, после чего набрал шесть (1+5) очков в шести матчах.

Добавим, что в «Виннипеге» форвард провел пять сезонов (2010-2013, 2015-2016).