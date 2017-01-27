«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу Маурисио
Английский «Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по полузащитнику Маурисио, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
- По Маурисио есть вариант с «Халл Сити», вчера «Зенит» получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января, - рассказал источник.
По информации ТАСС, в случае ухода Маурисио сине-бело-голубые вступят в детальные переговоры с «Ростовом» по полузащитнику Кристиану Нобоа.
Ранее в СМИ появилась новость, что к Маурисио проявляют интерес «Бордо», «Ницца» и «Фиорентина». В нынешнем сезоне Маурисио провел во всех турнирах 16 матчей и забил один гол. Контракт футболиста с «Зенитом», согласно порталу Transfermarkt, действует до лета 2019 года.
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