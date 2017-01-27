Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу»

Молдавский защитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Уфе», сообщает Instagram федерации футбола Молдавии.

По информации источника, 23-летний футболист подписал контракт с российским клубом на три года с половиной года.

Fundașul echipei naționale, Cătălin Carp s-a transferat de la Viitorul Constanța la FC Ufa, echipă care evoluează în liga superioară din Rusia. Internaționalul moldovean a semnat un contract cu durata de 3 ani și jumătate. ⚽ Фото опубликовано FMF (@fmfmoldova) Янв 27 2017 в 1:03 PST

Последним клубом Карпа был румынский «Вииторул». До этого он играл в составе румынских «Стяуа» и ЧФР «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».

Карп провел 11 матчей за сборную Молдавии забил один мяч.

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