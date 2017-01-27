Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу»
Молдавский защитник Кэтэлин Карп продолжит карьеру в «Уфе», сообщает Instagram федерации футбола Молдавии.
По информации источника, 23-летний футболист подписал контракт с российским клубом на три года с половиной года.
Последним клубом Карпа был румынский «Вииторул». До этого он играл в составе румынских «Стяуа» и ЧФР «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».
Карп провел 11 матчей за сборную Молдавии забил один мяч.
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