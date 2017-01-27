Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ
Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ, сообщает пресс-служба кипрского клуба.
По информации источника, 25-летний футболист подписал контракт с новой командой до 2019 года. Эбесилио будет выступать за АПОЭЛ под шестым номером.
Σύναψη συμφωνίας με Lorenzo Ebecilio https://t.co/mQAeJdt9za pic.twitter.com/WbR0Qe9QoW— APOEL FC (@apoelfcofficial) 26 января 2017 г.
В текущем сезоне полузащитник провел за «Анжи» 13 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Ранее в АПОЭЛ перешел защитник «Бордо» Седрик Ямбере, выступавшей в начале сезона за махачкалинский клуб.
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