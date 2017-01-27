Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ, сообщает пресс-служба кипрского клуба.

По информации источника, 25-летний футболист подписал контракт с новой командой до 2019 года. Эбесилио будет выступать за АПОЭЛ под шестым номером.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Анжи» 13 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее в АПОЭЛ перешел защитник «Бордо» Седрик Ямбере, выступавшей в начале сезона за махачкалинский клуб.

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