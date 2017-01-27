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Елена Вяльбе: ФЛГР оспорит в CAS отстранение Легкова и Белова

Источник:  Р-СпортКомментарии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе временное отстранение лыжников сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

- Будем оспаривать в CAS решение панели FIS, объединим усилия наши и адвоката ребят. Если по четверым остальным вынесут такое же решение, то тоже пойдем в CAS,- сказала Вяльбе в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. 20 января Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила временно отстраненным лыжникам проводить тренировки в составе сборной России. 

25 января адвокат Легкова и Белова сообщил, что временное отстранение лыжников оставлено в силе. 

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