Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжков

Чемпионка мира россиянка Евгения Медведева впервые исполнила во время официальной тренировки каскад из четырех тройных прыжков, произошло это в пятницу утром перед произвольной программой на чемпионате Европы, сообщает из Остравы корреспондент «Советского спорта».

Медведева сделала каскад «3-3-3-3» во время проката под музыку своей произвольной программы. Ранее чемпионка мира неоднократно исполняла каскады из трех тройных прыжков, в том числе и во время этой же официальной тренировки.

Одиночницы исполнят произвольную программу на чемпионате Европы в пятницу вечером, Медведева уверенно лидирует, второй идет еще одна россиянка Анна Погорилая, третьей - итальянка Каролина Костнер.

