Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:3, 5:7, 3:3Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжков

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионка мира россиянка Евгения Медведева впервые исполнила во время официальной тренировки каскад из четырех тройных прыжков, произошло это в пятницу утром перед произвольной программой на чемпионате Европы, сообщает из Остравы корреспондент «Советского спорта».

Медведева сделала каскад «3-3-3-3» во время проката под музыку своей произвольной программы. Ранее чемпионка мира неоднократно исполняла каскады из трех тройных прыжков, в том числе и во время этой же официальной тренировки.

Одиночницы исполнят произвольную программу на чемпионате Европы в пятницу вечером, Медведева уверенно лидирует, второй идет еще одна россиянка Анна Погорилая, третьей - итальянка Каролина Костнер. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуЭто просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуКорреспондент «Советского спорта» – о переполняющих его эмоциях от прокатов российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успелаЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, призналась, что не успела зажать уши в момент, когда объявляли оценки предыдущей участницы.Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программыРоссийская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.Илья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в миреТренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.Евгения Медведева: Хотела бы попробовать исполнить четверной сальхов в конце сезонаРоссийская фигуристка Евгения Медведева собирается исполнить прыжок в четыре оборота на заключительном отрезке сезона-2016/17.«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата Европы«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата ЕвропыНаш корреспондент убедился в готовности россиянок завоевать пьедестал чемпионата Европы и поговорил с тренером той, кто может им помешать.Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахЗолотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахВ среду в Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Рассказываем, кто будет претендовать на медали и почему.Внимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыВнимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Евгения Медведева исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку, которую никогда не использовала для своих программ.Александр Лакерник: В технике у Загитовой оказалось больше баллов, чем у МедведевойВице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.Мария Сотскова: Плакала, потому что не до конца довольна своим выступлениемФигуристка Мария Сотскова, бронзовый призер чемпионата России, призналась, что расплакалась после выступления в произвольной программе в Челябинске, потому что осталась недовольна собой.Илья Авербух: Медведева сделала колоссальный скачок в этом сезонеСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал золото Евгении Медведевой на чемпионате России в Челябинске.Мелкое хулиганство. Как Медведева специально нарушила правила фигурного катанияМелкое хулиганство. Как Медведева специально нарушила правила фигурного катанияКорреспондент «Советского спорта» – о третьем дне чемпионата России в Челябинске, который ознаменовался исполнением нелегального элемента.Евгения Медведева: Вдох-выдох, забыла обо всем – и с холодной головой все сделалаЧемпионка мира Евгения Медведева, одержавшая победу на чемпионате России в Челябинске, рассказала, что хладнокровие помогло ей чисто исполнить программы и завоевать золотую медаль.Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катаниюДействующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию.«Сниматься? А зачем я тогда сюда приехала?»«Сниматься? А зачем я тогда сюда приехала?»Огромное лидерство Медведевой, личный рекорд Сотсковой и спортивный подвиг Погорилой: итоги короткой программы женщин на чемпионате России.Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате России, Сотскова – вторая, Загитова – третьяВ Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. Первое место после короткой программы в женском одиночном катании лидирует Евгения Медведева.Евгения Медведева: Показала хороший результат, но основная борьба будет завтраЧемпионка мира Евгения Медведева заявила, что довольна прокатом короткой программы на чемпионате России в Челябинске, но говорить о том, что борьба закончена, рано.Шестой компонент. Кто поедет на чемпионаты Европы и мира?Шестой компонент. Кто поедет на чемпионаты Европы и мира?Обозреватель «Советского спорта» – о главных интригах стартующего в четверг в Челябинске чемпионата России.Евгения Медведева: В следующие годы я буду выступать в новом амплуаРоссийская фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева рассказала о планах на будущее. Она отметила, что планирует внести изменения в свои программы.
Главные новости
Плавание
Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалин
Футбол
Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»
Биатлон
Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золото
Футбол
Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистами
Фигурное катание
Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжков
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: ФЛГР оспорит в CAS отстранение Легкова и Белова
Футбол
Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ
Футбол
Молдавский защитник Карп перешел в «Уфу»
Футбол
«Халл Сити» сделал предложение «Зениту» по трансферу Маурисио
Теннис
Маттек-Сэндз и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде
все новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости