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Владимир Гомельский: УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах УНИКСа на попадание в плей-офф Евролиги.

В четверг казанцы проиграли на выезде «Маккаби» Т-А (52:60). После 20 матчей УНИКС занимает 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги. Лидируют ЦСКА и «Реал».

– УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех сил. Потеря Понкрашова и Колома, а также явно неудачная игра Столла подвела команду Евгения Пашутина. Теоретические шансы на попадание в восьмерку еще есть. Но многое будет зависеть от того, как Пашутин сумеет настроить своих легионеров на борьбу, – написал Гомельский.

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