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Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистами

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что задолженности перед игроками «Мордовии» начнут погашаться со следующей недели.

«Аудит всех расходов мы завершаем. Начинаем выплачивать задолженности перед ребятами. Да, команда не тренируется, но на следующей неделе соберем ребят. С понедельника мы начинаем расплачиваться. Это согласовано с главой республики», – приводит «Р-Спорт» слова Киреева.

Напомним, ранее игроки команды заявили руководству клуба, что не начнут тренировки, пока долги по зарплате не будут выплачены.

После 24 туров ФНЛ «Мордовия» набрала 22 очка и располагается в зоне вылета – на 18-м месте.

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