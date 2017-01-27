Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золото

Россиянин Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.

Биатлонист на 6,1 секунды отстал от болгарина Владимира Илиева, который финишировал первым со временем 23:51.9. Если россиянин два рубежа прошел без промахов, то на счету болгарина есть один неточный выстрел.

Тройку замкнул еще один болгарин Красимир Анев, точно отработавший на двух огневых рубежах.

Напомним, что Логинов на чемпионате Европы завоевал уже вторую медаль. До этого он одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км.

Дужники Здрой (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринт

10 км, два огневых рубежа



1. Владимир Илиев (Болгария) - 23:51.9 (1 промах)

2. Александр Логинов (Россия) - +6.1 (0)

3. Красимир Анев (Болгария) - +17.3 (0)

...6. Алексей Волков (Россия) - +28.7 (0)

...15. Евгений Гараничев (Россия) - +55.1 (2)

...18. Дмитрий Малышко (Россия) - +56.6 (1)

...23. Петр Пащенко (Россия) - +1:09.4 (0)

...38. Алексей Слепов (Россия) - +1:36.3 (3)

...41. Юрий Шопин (Россия) - +1:38.2 (3)