Нина Мозер: Тарасова и Морозов уже почувствовали вкус и желание

Тренер Нина Мозер высказалась о шансах чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на победу на чемпионате мира.

– Они выиграли финал Гран-при, выиграли чемпионат Европы. Что еще могу сказать, – приводит слова Мозер официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Они уже почувствовали вкус и желание. Поэтому все нормально.

– Чего не хватает на данный момент Столбовой и Климову?

– Соревновательной практики и тренировочного объема. Просто ребята боролись, что сейчас могли, делали, старались. И с утра мы говорили, что будем бороться, будем кататься и не сдаваться, делать, что можем. Конечно, я реально понимаю, что и площадка здесь такая, что у спортсменов не было возможности скорость показать. Тот, кто привык к стандартной площадке, по бортам катались. Если ребята-французы тренируются сейчас в Америке, то для них это нормально. А мы первый день попали в ситуацию, что нужно подстраиваться под размер катка, нужно подсокращаться. В зубцы вставали. Какие-то такие вещи делали.

Напомним, Тарасова и Морозов впервые в своей карьере выиграли золото чемпионата Европы, Столбова и Климов заняли на турнире в Остраве четвертое место.