Маршанд оштрафован за подножку на 10 тысяч долларов
Форвард «Бостона»
Брэд Маршанд оштрафован на максимально допустимую по условиям коллективного
трудового договора сумму 10 тысяч долларов за опасную подножку.
Маршанд нарушил правила против защитника «Детройта» Никласа Крунвалля. Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода матча команд во вторник.
Штраф Маршанда будет перечислен в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Таким образом, 28-летний канадец избежал дисквалификации и продолжит играть в регулярном чемпионате.
В четверг Маршанд сделал дубль в ворота «Питтсбурга» (4:3). Всего на счету нападающего 49 (21+28) очков в 52 матчах, и он занимает пятое место в списке бомбардиров сезона.
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