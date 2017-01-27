Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин проходит медицинский осмотр в «Краснодаре», сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, краснодарский клуб планирует взять футболиста в аренду до конца сезона.

Напомним, контракт Шишкина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в премьер-лиге. В начале января стало известно о том, что «Локомотив» разрешил игроку вести переговоры с другими клубами. Кроме того, Шишкин не полетел с командой на сбор в Испанию.

Ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин сообщил, что не может предоставлять футболисту постоянную игровую практику, в которой тот нуждается.

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