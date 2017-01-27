Агент Кришито: Доменико не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Защитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет клуб в зимнее трансферное окно, заявил его агент Андреа Д'Амико ТАСС.

- Обмен Кришито на Раноккью невозможен, это только слухи. Доменико совершенно точно останется в «Зените» в это трансферное окно, - сказал Д'Амико.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к защитнику «Интера» Андреа Раноккьи, однако сам футболист отказался переходить в российский клуб.

Кришито в сезоне-2016/17 провел 13 матчей в чемпионате России и забил три гола. Также на счету 30-летнего защитника пять игр в Лиге Европе и один забитый мяч.