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Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалин

Источник:  Р-СпортКомментарии

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова приступила к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин. Об этом сообщил ее агент Андрей Митьков.

«Юля вернулась к тренировкам после операции, уже плавала в бассейне, но все это пока в облегченном режиме. Тренируется она в одном из бассейнов Москвы. Мы ездили в ФМБА, проконсультировались, нам сказали, что восстановление идет в нормальном режиме, по плану», – приводит «Р-Спорт» слова Митькова.

Напомним, Ефимова перенесла операцию по частичному удалению миндалин в начале января. Ранее планировалось, что операция пройдет в США в начале декабря, но в итоге она не состоялась по вине посредников между американской клиникой и страховой компанией Ефимовой. 

Планируется, что первый сбор «Команда Ефимовой» проведет в Австралии.

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