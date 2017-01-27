День в истории. Роману Шишкину – 30!

Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин. Футболисту исполняется 30 лет.

Защитник выступает за железнодорожников с 2010 года, провел за клуб 182 матча и забил пять мячей. В составе «Локомотива» Шишкин становился бронзовым призером чемпионата России (2013/14) и обладателем Кубка страны (2014/15).

До этого Шишкин выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В составе красно-белых защитник дважды завоевывал серебряные медали РФПЛ (2006, 2007).

За сборную России Шишкин играет с 2007 года, за национальную команду он провел 13 матчей.

Сейчас футболист находится на просмотре в «Краснодаре», именно там он может продолжить свою спортивную карьеру.