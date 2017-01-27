Дэйв Хэкстол: Любимов забил отличный трудовой гол

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал гол форварда Романа Любимова, который принес «летчикам» победу в матче с «Торонто» (2:1).

«Это был отличный трудовой гол, – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ. – Ребята отобрали шайбу, выиграли борьбу за нее и все сделали правильно. Любимов сыграл на подборе и нашел способ отправить шайбу в ворота».

Напомним, для 25-летнего российского форварда эта шайба стала первой победной в НХЛ.

Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 38 матчах при показателе полезности «–1» и шести минутах штрафа.

Следующий матч «Филадельфия» проведет в ночь на 1 февраля в гостях с «Каролиной».