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Дэйв Хэкстол: Любимов забил отличный трудовой гол

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал гол форварда Романа Любимова, который принес «летчикам» победу в матче с «Торонто» (2:1).

«Это был отличный трудовой гол, – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ. – Ребята отобрали шайбу, выиграли борьбу за нее и все сделали правильно. Любимов сыграл на подборе и нашел способ отправить шайбу в ворота».

Напомним, для 25-летнего российского форварда эта шайба стала первой победной в НХЛ.

Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 38 матчах при показателе полезности «–1» и шести минутах штрафа.

Следующий матч «Филадельфия» проведет в ночь на 1 февраля в гостях с «Каролиной». 

Матч

Филадельфия - Торонто - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Симмондс (Конечны), 12:15 (1:0). Нюландер (Комаров, Кадри), 35:35 (1:1). Любимов (Штрайт, Гудас), 57:23 (2:1).

Место и дата

27 января 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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