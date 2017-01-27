Дэйв Хэкстол: Любимов забил отличный трудовой гол
Главный тренер «Филадельфии»
Дэйв Хэкстол прокомментировал гол форварда Романа Любимова, который принес «летчикам»
победу в матче с «Торонто» (2:1).
«Это был отличный трудовой гол, – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ. – Ребята отобрали шайбу, выиграли борьбу за нее и все сделали правильно. Любимов сыграл на подборе и нашел способ отправить шайбу в ворота».
Напомним, для 25-летнего российского форварда эта шайба стала первой победной в НХЛ.
Теперь на его счету 5 (4+1) очков в 38 матчах при показателе полезности «–1» и шести минутах штрафа.
Следующий матч «Филадельфия» проведет в ночь на 1 февраля в гостях с «Каролиной».
Матч
Филадельфия - Торонто - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Симмондс (Конечны), 12:15 (1:0). Нюландер (Комаров, Кадри), 35:35 (1:1). Любимов (Штрайт, Гудас), 57:23 (2:1).
Место и дата
27 января 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция