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Себастьян Джовинко: Отказался от перехода в «Барселону», там бы я стал болбоем

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Итальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему отказался от переезда в Примеру.

«Прошлой зимой мной интересовалась «Барселона». Это действительно так, но я отказался переходить в эту команду, поскольку стал бы там болбоем. С такими звездами в атаке у меня бы вообще не было игровой практики. Не хотел переезжать в Испанию, потому что хотел играть», – приводит слова Джовинко Sky Sports Italia.

Напомним, нападающий выступает за клуб из MLS с 2015 года, а его контракт с канадской командой рассчитан до 2019 года.

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