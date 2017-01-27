Себастьян Джовинко: Отказался от перехода в «Барселону», там бы я стал болбоем

Итальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко рассказал об интересе «Барселоны», а также объяснил, почему отказался от переезда в Примеру.

«Прошлой зимой мной интересовалась «Барселона». Это действительно так, но я отказался переходить в эту команду, поскольку стал бы там болбоем. С такими звездами в атаке у меня бы вообще не было игровой практики. Не хотел переезжать в Испанию, потому что хотел играть», – приводит слова Джовинко Sky Sports Italia.

Напомним, нападающий выступает за клуб из MLS с 2015 года, а его контракт с канадской командой рассчитан до 2019 года.