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Скотт Дарлинг: «Чикаго» не повезло, мы пропускали от рикошетов от своих же игроков

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:5).

«Сегодня нам не повезло. Два раза мы пропускали дважды подряд. И это были рикошеты от своих же игроков, после чего шайба попадала в ворота. Не знаю, что еще сказать о таких вещах. Иногда они случаются.

После пропущенного гола хочется постараться и хорошо начать следующую смену, перевести шайбу в чужую зону, но в этот раз получилось так, как получилось», – приводит CSN Chicago слова Дарлинга.

Отметим, что «Чикаго» пропустил два гола на седьмой минуте матча, а в третьем периоде три гола «Виннипега» уложились в две минуты.

Матч

Чикаго - Виннипег - 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Голы:

Лайне (Литтл, Элерс), 6:16 (0:1 - бол.). Маттиас (Троуба), 6:58 (0:2). Кит (Сибрук, Анисимов), 13:07 (1:2 - бол.). Шмальц 24:00 (2:2). Керо (Кейн, ван Римсдайк), 36:37 (3:2). Копп (Шейфли, Моррисси), 55:57 (3:3). Литтл (Троуба, Лайне), 56:29 (3:4). Шейфли (Уилер, Копп), 57:57 (3:5 - п.в.).

Место и дата

27 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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