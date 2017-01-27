Скотт Дарлинг: «Чикаго» не повезло, мы пропускали от рикошетов от своих же игроков

Голкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:5).

«Сегодня нам не повезло. Два раза мы пропускали дважды подряд. И это были рикошеты от своих же игроков, после чего шайба попадала в ворота. Не знаю, что еще сказать о таких вещах. Иногда они случаются.

После пропущенного гола хочется постараться и хорошо начать следующую смену, перевести шайбу в чужую зону, но в этот раз получилось так, как получилось», – приводит CSN Chicago слова Дарлинга.

Отметим, что «Чикаго» пропустил два гола на седьмой минуте матча, а в третьем периоде три гола «Виннипега» уложились в две минуты.