Скотт Дарлинг: «Чикаго» не повезло, мы пропускали от рикошетов от своих же игроков
Голкипер «Чикаго»
Скотт Дарлинг подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом»
(3:5).
«Сегодня нам не повезло. Два раза мы пропускали дважды подряд. И это были рикошеты от своих же игроков, после чего шайба попадала в ворота. Не знаю, что еще сказать о таких вещах. Иногда они случаются.
После пропущенного гола хочется постараться и хорошо начать следующую смену, перевести шайбу в чужую зону, но в этот раз получилось так, как получилось», – приводит CSN Chicago слова Дарлинга.
Отметим, что «Чикаго» пропустил два гола на седьмой минуте матча, а в третьем периоде три гола «Виннипега» уложились в две минуты.
Матч
Чикаго - Виннипег - 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Голы:
Лайне (Литтл, Элерс), 6:16 (0:1 - бол.). Маттиас (Троуба), 6:58 (0:2). Кит (Сибрук, Анисимов), 13:07 (1:2 - бол.). Шмальц 24:00 (2:2). Керо (Кейн, ван Римсдайк), 36:37 (3:2). Копп (Шейфли, Моррисси), 55:57 (3:3). Литтл (Троуба, Лайне), 56:29 (3:4). Шейфли (Уилер, Копп), 57:57 (3:5 - п.в.).
Место и дата
27 января 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция