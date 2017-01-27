Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данков

Единая лига ВТБ опубликовала список участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Сочи.

Участники конкурса данков:

Нобель Бунгу-Коло («Химки»)

Вячеслав Зайцев («Химки»)

Янис Тимма («Зенит»)

Фрэнк Элегар («Енисей»)

Конкурс пройдет в большом перерыве матча. На полуфинальном этапе у каждого участника будет по две попытки. В финале конкурса два лучших данкера исполнят еще по две попытки. На исполнение каждой попытки будет отводиться по минуте.

Напомним, Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля во дворце спорта «Большой» в Сочи.

Добавим, что в первом перерыва матча пройдет конкурс трехочковых бросков.