Данил «Dendi» Ишутин: На мой взгляд, MMR не имеет никакого значения в командной игре

Игрок команды Natus Vincere Данил «Dendi» Ишутин в интервью Cybersport.ru рассказал о турнирах перед киевским «мейджором» и о важности MMR в командной игре.



«Для нас играть другие турниры — это, прежде всего, подготовка. Потому что мы сейчас очень «сырая» команда, это только начало, и нам нужно найти свою игру, натренировать стратегии и набраться какого-то опыта. И это невозможно сделать без турниров. Поэтому мы участвуем в турнирах, и, я думаю, это хорошо для каждой команды. Другое дело — это если есть, что терять.



Цель, конечно же, победить. Изначально стоит такая цель, но надо смотреть на вещи и расценивать силы адекватно. Мы будем просто стараться показать свою максимальную игру. А получится у нас выиграть или нет — время покажет.



На самом деле, у Ромы (rmn-) есть двойное гражданство, и мы можем выступать как от СНГ, так и от Европы. На DAC нас, конечно, никто не спросил, не поинтересовался нашим мнением, но я считаю все же, что мы имеем право выбора, если справедливо рассуждать. С другой стороны, я рад, что мы играем европейские квалификации на DAC, потому что в европейской квалификации команды будут немного выше уровнем, чем в СНГ. Не хочется никого обидеть, но у них просто больше сильных команд. И для нас эта задача сложнее, но как тренировочный процесс это лучше.



Я думаю, что это самая «драма-тема» для комьюнити. Потому что большинство молодых ребят думает, что MMR имеет значение, и во многом они играют ради того, чтобы поднять его. Однако в действительности MMR в командной игре имеет значение очень маленькое. Конечно, многие начинают приводить в пример, что у Newbee 9k-игроки, и они выступают хорошо, у Evil Geniuses 9k-игроки, и они выступают хорошо. С другой стороны, можно привести примеры и противоположные, а также можно привести примеры, что команды выступают хорошо, имея маленький MMR. Например, те же OG — у них не такие высокие показатели, насколько я знаю. Соответственно, на мой взгляд, MMR не имеет никакого значения в командной игре».



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