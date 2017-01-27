Роман Шишкин: «Краснодар»? Через пару дней смогу что-то сказать

Роман Шишкин, выставленный «Локомотивом» на трансфер, пока не подтверждает скорый переход в «Краснодар».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин больше не нуждается в Шишкине, поэтому сейчас 29-летний игрок занят поисками нового клуба. Сегодня появилась информация, что Шишкин проходит медобследование в «Краснодаре», после чего южане могут взять защитника в аренду до конца сезона.

– Пока я не могу ничего сказать об этом. Думаю, через пару дней может появиться ясность, – сказал Шишкин корреспонденту «Советского спорта».

Контракт Шишкина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в премьер-лиге.

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