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Валентин Балахничев: Все доносы про российский спорт Степанов уже написал

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-президент Всероссийский федерации легкой атлетики Валентин Балахничев – о новой работе информатора WADA Виталия Степанова.

- Информатор WADA Степанов будет получать от МОК зарплату 10 тыс долларов в месяц. Это распространенная практика, или что-то новое?
- Никогда такого случая не было. Это высокая оценка труда информаторов WADA супругов Степановых, - считает Валентин Балахничев.

- В контракте указано, что Степанов за эти деньги должен работать на МОК десять дней в месяц.
- Я, честно говоря, не представляю, чем Степанов может занять 10 рабочих дней каждый месяц в течение почти двух лет, работая на МОК в плане борьбы с допингом. Все доносы, которые он мог написать про российский спорт, он уже давно написал.  Наверное, будет еще что-то придумывать.

Экс-сотрудник РУСАДА Виталий Степанов будет получать от Международного олимпийского комитета (МОК) зарплату в размере $10 тыс. за работу консультантом по антидопинговым вопросам, об этом со ссылкой на документы, полученные от хакерской группировки Fancy Bears, сообщает Life.ru.

Согласно двухлетнему контракту, Степанов будет получать ежемесячную зарплату за десять рабочих дней в месяц. Соглашение завершится 31 декабря 2018 года. Таким образом, за этот срок Степанов получит от МОК порядка $260 тыс.

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