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Иржи Секач: В Чехии тоже не относятся к Евротуру всерьез

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач рассказал об отношении в Чехии к Евротурам.

«У нас тоже люди не относятся к ним всерьез. Совсем не так, как к чемпионатам мира. Но игроки с удовольствием едут в сборную, потому что для нас важна каждая игра.

Все-таки это турнир, где играют лучшие игроки в своих странах, мы знаем это. Плюс это хорошая возможность для тренеров открыть новые имена в своих командах», – сказал Секач в интервью «Реальному времени».

Напомним, 24-летний чешский нападающий проводит первый сезон в «Ак Барсе». В 41 матче Секач набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафа. Ранее форвард играл в КХЛ за «Лев» (Попрад) и «Лев» (Прага).

Добавим, что ближайший этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в Швеции.

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