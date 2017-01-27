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Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По информации источника, игрок сборной Испании сообщил своему агенту, что готов покинуть «сливочных», если команду продолжит тренировать Зинедин Зидан.

Отмечается, что футболист считает себя обманутым, поскольку минувшим летом, когда Мората возвращался в клуб из «Ювентуса», Зидан обещал ему место в основе. Также сообщается, что именно поэтому нападающий отказался переходить в «Челси» и лондонский «Арсенал», однако, как сообщает радиостанция, эти клубы не утратили интереса к игроку.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

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