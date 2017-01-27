Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль6:3, 5:7, 7:6, 6:6Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Логинов: Был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и Аневым

Источник:  IBUКомментарии

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свое серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.

- Я не планировал начинать гонку медленно. Изначально знал, что будет тяжело. Я был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и Аневым, - цитирует Логинова официальный сайт IBU. 

Россиянин на 6,1 секунды отстал от болгарина Владимира Илиева, который финишировал первым. Тройку замкнул еще один болгарский биатлонист Красимир Анев.

Напомним, что Логинов на чемпионате Европы завоевал уже вторую медаль. До этого он одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золотоРоссиянин Александр Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.Расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону25 января в Польше стартует чемпионат Европы по биатлону.«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские награды«Не принимали» или «не докажете»? Россия продолжает терять олимпийские наградыОбозреватель «Советского спорта» – о продолжающемся оттоке российских медалей и затянувшейся паузе в решении допинговой проблемы.«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»«Логинов и Старых вышли на свободу с чистой совестью, пусть едут на ЧМ»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Логинова и Старых на чемпионат мира.Сергей Тарасов: Старых больше переживает из-за негативной атмосферы, чем ЛогиновОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Сергей Тарасов: Логинов функционально посильнее ШипулинаОлимпийский чемпион Сергей Тарасов – о самом горячем биатлонном вопросе последних дней: брать ли Александра Логинова и Ирину Старых на чемпионат мира?Ирина Старых: Знала, что у меня было большое преимущество над соперницами, но работала до концаРоссиянка Ирина Старых, выигравшая индивидуальную гонку на чемпионате Европы, прокомментировала результаты гонки.Пусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаПусть Фуркад устраивает майдан. Равняемся на Трампа. Колонка ЦыбаневаАлександр Логинов и Ирина Старых провели свои лучшие гонки после дисквалификации, выиграв индивидуалку на чемпионате Европы.Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – втораяРоссийская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).Алексей Слепов: Мои товарищи стреляют лучше меня, но сегодня я лучший снайперБронзовый призер чемпионата Европы Алексей Слепов подвел итоги индивидуальной гонки в Дужниках Здрой (Польша).Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроилаРоссийский биатлонист Александр Логинов подвел итоги индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Дужниках Здрой, где он занял первое место.Саша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всехСаша должен быть на ЧМ! Логинов вновь обыграл Малышко, Волкова и вообще всехАлександр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы. Хотя в соперниках были те, кто весь сезон выступает на Кубке мира.Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы, у Слепова – бронзаРоссийские биатлонисты успешно стартовали на чемпионате Европы в польском городе Дужники Здрой.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Дмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДмитрий Васильев: Пусть американцы и чехи в своих глазах бревна поищутДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги 6-го этапа Кубка мира в Антерсельве.Дмитрий Васильев: Если Логинов станет четвертым участником эстафеты, то Россия может стать чемпионом мираАлександр Логинов может помочь мужской сборной России по биатлону завоевать золото в эстафете на чемпионате мира, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.Александр Касперович: Состав на чемпионат мира будет назван после чемпионата ЕвропыГлавный тренер сборной России по биатлону по биатлону прокомментировал выступление мужской и женской команд на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Также он рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.Малышко заменил Поварницына в составе сборной России на чемпионат ЕвропыВ составе сборной России на чемпионат Европы произошло одно изменение. За мужскую команду выступит Дмитрий Малышко.Гараничев выступит на чемпионате ЕвропыКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше.Виролайнен и Слепцова выступят за сборную России на Чемпионате Европы по биатлонуТренерский штаб назвал состав сборной России, которая примет участие в чемпионате Европы по биатлону. Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Главные новости
Футбол
«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником сборной Молдовы (фото)
Футбол
Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборную
Хоккей
Сергей Гимаев: Разговор болельщиков со «Спартаком» – отвратительное и глупое решение
Футбол
Мората готов покинуть «Реал», если Зидан останется на посту главного тренера
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Все доносы про российский спорт Степанов уже написал
Футбол
Роман Шишкин: «Краснодар»? Через пару дней смогу что-то сказать
Плавание
Ефимова начала тренировки в бассейне после операции по удалению миндалин
Футбол
Шишкин проходит медосмотр в «Краснодаре»
Биатлон
Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы, болгарин Илиев – золото
Футбол
Министр спорта Мордовии: С понедельника начинаем расплачиваться с футболистами
все новости
Владимир Илиев
Владимир Илиеввсе новости
Александр Логинов
Александр Логиноввсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости