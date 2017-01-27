Александр Логинов: Был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и Аневым

Россиянин Александр Логинов прокомментировал свое серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше.

- Я не планировал начинать гонку медленно. Изначально знал, что будет тяжело. Я был обязан пройти чисто огневые рубежи, чтобы наравне конкурировать с Илиевым и Аневым, - цитирует Логинова официальный сайт IBU.

Россиянин на 6,1 секунды отстал от болгарина Владимира Илиева, который финишировал первым. Тройку замкнул еще один болгарский биатлонист Красимир Анев.

Напомним, что Логинов на чемпионате Европы завоевал уже вторую медаль. До этого он одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км.