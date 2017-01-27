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Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей команде

Источник:  Goal.comКомментарии

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.

«Мы близки к подписанию контракта, однако, пока сделка не оформлена. На Хесе претендуют и другие клубы, с которыми конкурировать очень сложно из-за финансовых возможностей. Самое главное – Хесе хочет играть в нашей команде», – приводит слова Рамиреса Goal.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Рома» и «Ливерпуль», а накануне интерес к футболисту подтвердил наставник «Мидлсбро» Айтор Каранка, который работал с Хесе в «Реале».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

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