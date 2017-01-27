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Сергей Гимаев: Разговор болельщиков со «Спартаком» – отвратительное и глупое решение

Источник:  КХЛКомментарии

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев оценил нынешний сезон для «Спартака» и высказался об общении команды с болельщиками.

– Я думаю, что руководство «Спартака» слишком радикально поменяло состав команды, – приводит слова Гимаева официальный сайт КХЛ. – Молодые ребята, на которых очень рассчитывали, играют не так здорово. Не сказать, что Лещенко плохо выступает, но он обязан был выглядеть посильнее. Это же относится к Васильеву, Шмелеву, Дыбленко. Они крепкие игроки, кандидаты в сборную, но они не выросли. И у «Спартака» серьезная вратарская проблема. Свенссон оказался не таким сильным вратарем, как ожидали. Он выступал неплохо в отдельных играх. В таком коллективе, как «Спартак», голкипер должен быть за половину команды. Никита Беспалов – хороший вратарь, но он не основной. У него есть яркие матчи, но иногда он не выручает. Второй год подряд «Спартак» очень сильно подводит вратарская линия. И иностранцы сыграли неплохо, но не тащили команду за собой.

– Что скажете о «приходе болельщиков» на разговор к «Спартаку»?
– Я этого вообще не понимаю. По мне – это полный бред. Кто это придумал? И что у этого человека с головой?! Кому это надо было? Кому это на пользу пошло? Никому! Почему команда должна разговаривать с болельщиками? Пусть разговаривают руководители. Зачем команду подставлять? Это отвратительное, глупое и непонятное решение. Я не знаю, кто это придумал. Что у него с головой?

Напомним, перед матчем с ЦСКА болельщики «Спартака» пришли в раздевалку команды на разговор с игроками. В среду после поражения от СКА (1:2) «Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф.

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