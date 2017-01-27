Роберт Левандовски: Было бы прекрасно, если бы Обамеянг не покидал «Боруссию»
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг должен остаться в немецком клубе.
Ранее игрок «шмелей» сообщил, что мечтает выступать за мадридский «Реал», а минувшим летом он отказался переходить в «Манчестер Сити».
«Слышал, что в Дортмунде он чувствует себя прекрасно. Не знаю, что думает о нем руководство, однако, я уверен, что боссы хотят его удержать. Не знаю, смогут ли, ведь за Обамеянга предлагают огромные деньги. Для чемпионата Германии было бы прекрасно, если бы он не менял клубной прописки», – сказал экс-нападающий «Боруссии», слова которого приводит Sport Bild.
Читайте также:
Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизни
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически