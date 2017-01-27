Андрей Воронцевич: Нам нужна ваша поддержка!

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич призвал болельщиков поддержать армейцев в сегодняшнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес».

– Сегодня играем домашний матч против «Анадолу Эфес». Болеем за ЦСКА! Нам нужна ваша поддержка! – написал баскетболист в своем инстаграме.

После 19 матчей москвичи делят первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом» – по 14 побед и 5 поражений. Турецкая команда идет на девятом месте – 9 побед и 10 поражений.

Стоит отметить, что в последних шести матчах армейцы потерпели 4 поражения.