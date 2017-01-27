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Бернард Бериша: У меня было больше ожиданий насчет атмосферы на российских матчах

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Терека» Бернард Бериша рассказал, что ждал большего от атмосферы на российских матчах.

- У меня было больше ожиданий насчет атмосферы на российских матчах. Уровень лиги для меня высокий, и фанаты должны ему соответствовать. На матчах премьер-лиги можно увидеть много чего хорошего — так почему бы не придти на стадион? Новый домашний ЦСКА был полон на первой игре — кстати, с «Тереком» — а что дальше-то случилось? ЦСКА — команда с великой историей, играет в Лиге чемпионов, у нее сильный состав — а на матчах почти никого, - сказал Бериша в интервью «Матч ТВ». 

25-летний полузащитник перешел в «Терек» в декабре 2016 года. До этого футболист выступал за махачкалинский «Анжи». За клуб из Дагестана в текущем сезоне Бериша провел 17 матчей, забил три гола и отдал две передачи.  

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