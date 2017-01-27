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Агент: Есть клубы, которые интересуются Траоре, мы над этим работаем

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард ЦСКА Ласина Траоре сохраняет шансы перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщил агент ивуарийца Дмитрий Селюк.

«Есть клубы, которые интересуются, мы над этим работаем. О шансах перехода будем говорить только после подписания бумаг, просто был вариант с «Малагой», все было подписано, а в конечном итоге он не перешел», – приводит ТАСС слова Селюка.

Напомним, 26-летний Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2016/2017. В нынешнем сезоне он забил пять голов в 14 матчах премьер-лиги и один гол в шести матчах Лиги чемпионов.

Добавим, что трансфер Траоре в «Малагу» не состоялся из-за смены главного тренера в испанской команде.

Сейчас Траоре тренируется с ЦСКА на сборе в Испании.

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