Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В упорнейшем полуфинале он одержал вверх над 15-ой ракеткой турнира болгарином Григором Димитровым. Встреча, продолжавшаяся почти пять часов, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу испанца.
В решающем матче Надаль, получивший на турнире девятый номер посева, сыграет со швейцарцем Роджерем Федерером, который в полуфинале обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку.
Надаль уже побеждал на Australian Open в 2009 года. Кроме этой победы на счету испанца 13 выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Надаль рекордное количество раз выигрывал Открытый чемпионат Франции - девять, по две победы - в США и на Уимблдоне.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Надаль Р. (Испания) - Димитров Г. (Болгария) - 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4
Место и дата
27 января 11:30, , Онлайн-трансляция