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Теннис  Надаль6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4Димитров
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Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open
Источник: Reuters

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В упорнейшем полуфинале он одержал вверх над 15-ой ракеткой турнира болгарином Григором Димитровым. Встреча, продолжавшаяся почти пять часов, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу испанца.

В решающем матче Надаль, получивший на турнире девятый номер посева, сыграет со швейцарцем Роджерем Федерером, который в полуфинале обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку.  

Надаль уже побеждал на Australian Open в 2009 года. Кроме этой победы на счету испанца 13 выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.  Надаль рекордное количество раз выигрывал Открытый чемпионат Франции - девять, по две победы - в США и на Уимблдоне. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала

Матч

Надаль Р. (Испания) - Димитров Г. (Болгария) - 6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4

Место и дата

27 января 11:30, , Онлайн-трансляция


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