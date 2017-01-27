Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В упорнейшем полуфинале он одержал вверх над 15-ой ракеткой турнира болгарином Григором Димитровым. Встреча, продолжавшаяся почти пять часов, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу испанца.

В решающем матче Надаль, получивший на турнире девятый номер посева, сыграет со швейцарцем Роджерем Федерером, который в полуфинале обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку.

Надаль уже побеждал на Australian Open в 2009 года. Кроме этой победы на счету испанца 13 выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Надаль рекордное количество раз выигрывал Открытый чемпионат Франции - девять, по две победы - в США и на Уимблдоне.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/2 финала