Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборную

Бывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.

На этой неделе вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что хотел бы, чтобы Аршавин сыграл за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Почему об этом говорит Виталий Мутко, меня как раз не удивляет. Он проработал много лет в Санкт-Петербурге, лично знаком с Аршавиным и другими бывшими или действующими игроками «Зенита». Не думаю, что это окажет какое-то влияние на главного тренера. Именно ему отвечать за результат в конечном счете. К тому же многое зависит и от состояния самих футболистов. В составе окажутся те, кто будет лучше готов на данный момент», – сказал Мостовой в интервью Sobesednik.ru.

В прошлом сезоне 35-летний Аршавин забил восемь голов в 28 матчах чемпионата Казахстана за «Кайрат».