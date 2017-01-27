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Генеральный директор «Боруссии» Д: Некоторые люди просто обязаны извиниться перед Гетце

Источник:  BildКомментарии

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал положение в команде полузащитника Марио Гетце, а также форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, ранее немец был подвержен критике, а некоторые СМИ утверждают, что наставник клуба Томас Тухель не хотел видеть его в стане «шмелей». Что касается Обамеянга, то им активно интересуется мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

«Вне всяких сомнений, некоторые люди просто обязаны извиниться перед Гетце. В эпоху Тухеля клуб никогда не приглашал игроков без одобрения самого тренера. То же самое было и в случае с Марио.

Обамеянг? У нас нет никаких планов на него. Единственное, чего мы хотим – чтобы Пьер выступал за нашу команду, как можно дольше. Если игрок продал свой дом и приобрел жилье в другом месте, то это ни о чем не говорит», – сказал Ватцке, слова которого приводит Bild.

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